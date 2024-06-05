新品 ニューエラ 2023 オールスター エンゼルス キャップ 7 3/4

ご覧いただきありがとうございます！★商品名★NEWERA59FIFTYオーセンティック2023MLBAll-StarGameオールスターゲームロサンゼルス・エンゼルスストーングリーン 大谷翔平★カラー★ストーングリーン★サイズ★73/4★状態★新品未使用★発送方法★ゆうゆうメルカリ便匿名発送を予定しております。★出品者から★〜平日〜16時までのご購入で即日発送いたします。16時以降は翌日の発送となりますのでご了承ください。〜土日、祝日〜14時までのご購入で即日発送いたします。14時以降は翌日の発送となりますのでご了承ください。⚠︎即日発送できない場合がございますので、お急ぎの方は必ず、プロフィールまたは出品者名をご確認ください。特に記載がなければ、即日発送可能です。(例:10/21日即日発送不可)・トラブル防止のためプロフィールお読みください。・ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。



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