J\u0026M Davidson メッシュベルト プンターレ

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商品詳細
J\u0026Mデビッドソンメッシュベルトサイズ 長さ 約100cm(バックル含む)ベルト幅 約3.3cm素材:本革カラー:黒districtユナイテッドアローズで購入し、銀座のユニオンワークスさんで長さを詰めました。購入したサイズが長すぎたためいやらしくならない程度の長さに短くしております。痩せ型の方に合う長さかと思います。側面にスレ、ベルト穴を通した部分に若干のノビ、金具部分に曇りがみられます。状態は写真をご覧ください。プンターレ部分は銀メッキなので酸化しますが、金属磨きシートなどで磨けばかなりきれいになります（出品前に7割程度磨いてみました）。
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