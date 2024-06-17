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[ポーター] LIBERTY リバティー 長財布 835-16500 ネイビー
商品番号 O86002622232
商品名

[ポーター] LIBERTY リバティー 長財布 835-16500 ネイビー
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 8,316 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用の国内正規品になります。8月に購入しましたが、同じものを間違えて購入したため出品します。【商品名】ポーターリバティーロングウォレット835-16500吉田カバン長財布PORTER【製品仕様】サイズ：約W19.5×H9.5×D2cm重量：約195gショルダー長さ：約87～145cm(取り外し可)カラー：【50】ネイビー素材：表：ナイロンタフタ（裏面：PVCコーティング、ポリエステル綿ボンディング加工）裏：ナイロンオックス（裏面：アクリルコーティング）仕様：ラウンドファスナー式開閉内側：札入れ×3フリーポケット×3カードポケット×14ファスナー式小銭入れ×1背面：ファスナーポケット×1付属：ショルダーストラップカラビナブランド専用BOX備考：日本製
http://narcologia.ru/goods/stair29900.html
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ポーター リバティー ロングウォレット 835-16500 PORTER LIBERTY 吉田カバン 長財布 日本製 ナイロン シンプル 小銭入れあり ショルダー ギフト
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ポーター リバティー ロングウォレット 835-16500 PORTER LIBERTY 吉田 ...
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ポーター リバティー ロングウォレット 835-16500 ...｜カバンの ...
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