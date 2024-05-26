BVLGARI ブルガリ レザーベルト ブラック サークル ロゴ ビーゼロワン ...

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○アイテムBVLGARIブルガリ レザーベルト ブラック サークル ロゴマニア ビーゼロワン73767505574○サイズウエスト79-101cm(途中穴なし)全長約105cm（バックル含む）バックル約7cmベルト幅約4cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態79cmから3穴を後から追加で開けてます3から4穴まで穴の距離があります(画像5枚目)目立ったダメージ等はなくまだまだ気持ちよくご着用いただけると思います。詳しくは、写真にてご確認ください。また、気になる点はコメントにて質問お願い致します○カラーブラック/黒＊お使いのPCや携帯によって、またはライトの反射で色味が変わって見えることがございます。○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。※写真の撮影時の箱や袋は記載のない限り付属しません※コンパクトにたたんでの発送となります。圧縮し梱包する予定です。たたみシワなど気になる方は購入をお控え下さい。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品等にて購入した鑑定済みの商品です即購入歓迎⭕️無言購入歓迎⭕️購入時の連絡、あいさつ等は不要です