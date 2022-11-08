ハンティングワールド　Tシャツ　メンズ　Mサイズ

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ご覧いただきありがとうございます♪ハンティングワールドのTシャツのMサイズです。(メンズ)定価 20000円色は暗めのグリーンです。2回着用後、ハウスクリーニングをしてクローゼットに保管しております。よろしくお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グリーン袖丈···半袖