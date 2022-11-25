【貴重】旧背番号 山本由伸 直筆サイン オリックス ノーヒットノーラン

9月9日のロッテ戦において2年連続2回目のノーヒットノーランを達成した今1番メジャーに近いオリックスバファローズの山本由伸選手の直筆サインになります。ノーヒットノーラン以降、なかなか直筆サインが市場に出ておらず、旧背番号時代に書かれている綺麗なサインとなっていますので大変貴重です。日本を代表する投手で、2021年に最多勝、最高勝率、最多奪三振、最優秀防御率の投手4冠のほか、沢村賞、リーグMVP、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得。まさしく日本球界を席巻するピッチングを見せました。将来メジャーでの大活躍が予想されております。この機会によろしくお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···有り性別···男大谷翔平佐々木朗希佐藤輝明鈴木誠也



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