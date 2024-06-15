エルメス　マフラー　カシミヤ　ブラック　ネイビー　リバーシブル　HERMES

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★フォロー割あり！コメントにてお知らせください(*^▽^*)ご覧いただきありがとうございます♪皆様に安心してご購入いただくために、返品を受け付けております(^^)詳しくは私のプロフィール欄をご確認ください✨資格・免許愛知県公安委員会 古物商許可証No.541412205500号⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#グリフィーの出品商品一覧はこちら✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ブランド名：エルメス（HERMES）⭐️商品名：エルメスロゴカシミヤマフラー ブラック ネイビー リバーシブル⭐️サイズ：175cm×40㎝ （採寸について若干の誤差はご容赦願います。）⭐️色：ブラック、ネイビーのリバーシブル⭐️付属品：専用箱⭐️ランク：AB⭐️状態少し使用感が感じられ、毛羽立ち、シワ、小さな毛玉は見られますが、まだまだ長くお使いいただけます(*^o^*)触れているだけでとても暖かく感じます♪⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#グリフィーの出品商品一覧はこちら✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨管理番号：CCHA5994E柄・デザイン···無地カラー···ブルー、ブラックのリバーシブル素材···カシミヤ