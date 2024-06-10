エムピウ　millefoglie P25 ブスケット ボスコ

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···グリーン素材···本革m＋エムピウ millefoglie2P25BUSCHETOブスケットボスコm+エムピウミッレフォッリエIIP25ブスケット色：BU.bosco/ボスコサイズ:約H2.5cm×W11cm×D8.5cm重量：100g素材：皮革ブスケット（イタリア製タンニン鞣し皮）内装：ピッグレザー、裏地：綿付属品：化粧箱、ギャランティカード新品未使用品となります。2023年10月購入したものになります。水濡れ折れ防止のため、しっかり梱包してお届けいたします。
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