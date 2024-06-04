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エルメス　ベルト　メンズ
商品番号 J26182976460
商品名

エルメス　ベルト　メンズ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,642 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小傷等は写真にてご確認お願いします。長期保管しておりましたが、現状のままお譲りできたらと思います。ご理解頂ける方いかがでしょうか？エルメス購入時期=20年位前購入場所=北海道内大手百貨店にある店舗
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