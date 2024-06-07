ATMOS別注　NIKE AIR MAX 1 PRINT 26.5 即完売品

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アトモス別注 ナイキ エアマックス1'86OGサイズ26.5cm（8.5）4、5回ほど着用しました。靴裏面は着用したため多少汚れありますが、表面は全体的に綺麗な方かと思います。写真をご参照ください。あくまで中古品の為、完璧を求める神経質な方はお控えください。ご質問や追加して欲しい写真等ございましたらお気軽にどうぞ。よろしくお願いします。airmax95airmax90airmax180airmax98airforceairvapormaxシーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEエアマックス1