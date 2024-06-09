カーハート × 47 スナップバックキャップ

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【CARHARTTMLBCAPTAINSNAPBACKCAP/NAVY】カーハートと47のコラボキャップです。2年程前に購入し、試着程度で、使用せず保管していました。確認したい箇所等ございましたら写真を追加致しますので、コメントにてご連絡頂き、納得の上ご購入下さい。あくまで素人保管なのでご理解頂ければと思います。supremestussynikeaskateexampleessentialsundercoversakaiwtapskithTheNorthFaceUNIONCARHARTTシュプリームステューシーナイキアスケートエグザンプルエッシェンシャルズアンダーカバーサカイダブルタップスキスノースフェイスユニオンカーハート47カラー···ネイビー形···ベースボール