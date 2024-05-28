90s 92年製 USA製 アニマルＴ ネタＴ リアルプリント パンダ シングル ...

【フォロー割】10%off【まとめ割】300円引き ☞併用可能です！☺︎詳しくはプロフィールから●商品情報92年製 USA製のアニマルプリントＴシャツです！シングルステッチですので、現在はない希少性の高いディテールとなっております。ENDANGERSSPECIES（絶滅危惧種）とプリントがあり、狼、シロナガスクジラ、アメリカ大鷲、ジャイアントパンダ、アフリカゾウ、人間の習わしと意味性が高いプリントとなっております。背面にはＧＯＤのサイン入りで『私があなたたちをおなかの中で創造する前から、あなたたちのことを知っている』と記載があります。割とユーモアの効いたＴシャツでデザイン、年代共に希少性が非常に高いＴシャツとなっております。●サイズ Ｌ着丈：65cm身幅：51cm袖丈：20cm※US輸入商品ですので実寸サイズをよくご確認ください。身長〜センチですが着られますかと言ったコメントはトラブルのもとになりますのでお答えしておりません。実寸をご確認お願いいたします。m(__)m●状態【B】※古着ですので小さな傷やその他ダメージがある場合がります、理解のある方のご購入をお待ちしております☺︎ ➡️#古着屋NewYork⬅️ ➡️ #古着屋NewYork_Tshirts(Tshirtsまとめ)⬅️➡️#古着屋NewYork_90s_Tshirts(90年代Tシャツ)★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。★当店素人出品ですので、多少の誤差、汚れ傷の見落としがある可能性があります。★古着慣れされていない方、予算ギリギリの方にはおすすめ致しません。ご了承お願いいたします。【状態】【SS】:新品、未使用品の商品【S】:とても良い状態の商品【A】:多少の使用感はありますが良い状態の商品【B】:傷・汚れ等が多少ある状態の商品【C】:傷・汚れ等が見受けられる状態の商品【D】:かなり使用感・傷・汚れ等がある状態



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