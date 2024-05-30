信頼と実績の国内最高峰の栃木レザー（牛革）を使用したスタッズベルトです。ベルト幅は４０ｍｍ、革の厚みは４ｍｍ前後（多少の誤差はあります。）色は黒色です。スタッズはアメリカで１００年以上の歴史を誇るスタンダードリベット社を使用しています。スパイダー中央にはスワロフスキースポッツ（エメラルドカラー）を使用しています。サイズは下記の７種類よりお選びください。インチ表示は他の製品と誤差がありますのでセンチでご確認ください。全長はバックルとベルトの接続部分（最後の画像参考）よりの長さとなります。３０インチ（全長９3ｃｍ・穴の位置69ｃｍ、７２ｃｍ、７５ｃｍ、７8ｃｍ、８1ｃｍ）３２インチ（全長９8ｃｍ・穴の位置７4ｃｍ、７７ｃｍ、８０ｃｍ、８3ｃｍ、８6ｃｍ）３４インチ（全長１０3ｃｍ・穴の位置79ｃｍ、８２ｃｍ、８５ｃｍ、８8ｃｍ、９1ｃｍ）３６インチ（全長１０8ｃｍ・穴の位置８4ｃｍ、８７ｃｍ、９０ｃｍ、９3ｃｍ、９6ｃｍ）３８インチ（全長１１3ｃｍ・穴の位置89ｃｍ、９２ｃｍ、９５ｃｍ、９8ｃｍ、１０1ｃｍ）４０インチ（全長１１8ｃｍ・穴の位置９4ｃｍ、９７ｃｍ、１００ｃｍ、１０3ｃｍ、１０6ｃｍ）４２インチ（全長１２3ｃｍ・穴の位置99ｃｍ、１０２ｃｍ、１０５ｃｍ、１０8ｃｍ、１１1ｃｍ）バックルが取り外せるホック式になっています。ハンドメイドの為、革の小さな傷、スタッズのズレ等は多少ありますので神経質な方は入札をご遠慮ください。栃木レザーは栃木県に本社を構える、１９３７年創業の皮革（ひかく）メーカー。植物性タンニンなめしを専門にレザーを製造するタンナーで天然の植物由来のタンニン槽の中でじっくりとなめされた栃木レザーは日本一の品質を誇ります。皮から革を製造する職をタンナーと言い、日本で最高のレザーを製造するタンナーがこの栃木レザーです。しなやかで堅牢、そして年月を重ねるごとに味わい深く変化していく栃木レザーは日本のみならず世界中で評価されています。タンニン鞣しは、革の繊維を詰めていくために基本的に硬く仕上がりますが、使う事で繊維がほぐれて使い込むほどに味が出る性質の革になります。こちらの商品は受注生産となりますのでサイズ違いでの交換はお受けできませんのでお間違えのないようにご確認をお願いします。



Amazon | 栃木レザー スタッズベルト 黒 スパイダー型（スワロフスキー ...



栃木レザー スパイダースタッズベルト 黒 エメラルドスポッツ-eastgate.mk



Amazon | 栃木レザー スタッズベルト 黒 スパイダー型（スワロフスキー ...



栃木レザー スパイダースタッズベルト ネイビー ブルースポッツ 日本製 ...



Amazon | 栃木レザー スタッズベルト 黒 スパイダー型（スワロフスキー ...



最高の品質 栃木レザー 赤（エメラルドスポッツ） スパイダースタッズ ...



Amazon | 栃木レザー スタッズベルト 黒 スパイダー型（スワロフスキー ...



Amazon | 栃木レザー スタッズベルト 黒 スパイダー型（スワロフスキー ...



流行 栃木レザー スパイダースタッズベルト チョコ（エメラルド ...



スタッズベルト/サドルレザー/スパイダー



牛革 本革 栃木レザー スタッズベルト 鋲ベルト ターコイズ 黒ベルト ...



栃木レザー スパイダースタッズベルト チョコ エメラルドスポッツ ...



牛革 本革 栃木レザー スタッズベルト 鋲ベルト ターコイズ 黒ベルト ...



ビッグスタッズベルト35ｍｍ 栃木レザー【ブラック】



UKサドルレザー/スパイダースタッズベルト