最高級 クロコダイル 長財布 ターコイズブルー

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ターコイズブルーの色鮮やかな綺麗な長財布形もしっかりしており使いやすいですクロコダイル本革長財布としてネットショップにて新品で購入、1ヶ月ほど使用して大切に自宅で保管しております。本体や金具部分等にに多少の使用感、擦れキズ汚れ色褪せ、皮特有の色むら等御座います。ご購入ご検討の際はプロフィール参照下さい。サイズ約20×11×3cmカードポケット×12札入れ×4フリーポケット×2小銭入れ×1誤差ご容赦ください。#クロコダイル#クロコ#長財布#財布#小銭入れ#ラウンド財布#ターコイズブルー#ターコイズカラー···ブルー財布形···長財布素材···本革