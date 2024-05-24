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商品詳細
ファニーの財布です。今は販売されてない形です。ハーフダラーのコンチョとケネディの純銀のコンチョが付いた珍しい財布です。コンチョだけでも7000円位しますので興味がございましたらコメントお願い致します。ビーズは社外に変えてあります。純正もお付けします。定価は18962円ですカラー...ブラウン
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