HERMES（エルメス）ネクタイ　総柄　ネイビー　ブルー　シルク100%

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商品詳細
HERMES ネクタイシルク100%、総柄のネクタイです中古品ですが綺麗な状態です【購入先】東京都公安認可の正規ブランド品買取販売店経営の友人から譲ってもらった真贋査定済みの商品です古物商許可証を取得しています
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