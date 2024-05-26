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- 激レア 90's デッドストック オーランドマジック ペニー Tシャツ
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商品詳細
90年代ヴィンテージナイキのデッドストック！アンファニーペニーハーダウェイTシャツです。デッドストックで激レアですね！中々この状態のものは出てこないのではないでしょうか？目立ったキズや汚れなどは見受けられません。あくまでも個人保管ですので神経質な方はお控え下さいm(__)m※写真5枚目のようにうっすらと目立たない程度のサイズシール？の跡があります⚠️colour:白size:L着丈:約71.5cm身幅:約57.5cm肩幅:約55cm袖丈:約21.5cm(個人計測なので参考程度に)80's90'sビンテージヴィンテージNBAバスケdeadstockペニー2
http://narcologia.ru/goods/recuperation519921.html
http://narcologia.ru/goods/Addict425718.html
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