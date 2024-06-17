激レア 1990年製 リザード lizard ヴィンテージTシャツ トカゲ

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90svintagetshirtlizardattitude身幅51着丈（襟タグ付け根から計測）67肩幅49袖丈22多少の誤差はご了承ください。丸胴ボディアメリカ製（madeinUSA）oneitaのシングルステッチです。シュプリームsupremeでもサンプリングされています。ビンテージ特有の使用感色褪せがありますが脇ジミはありません。古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください！ポケモンポケットモンスタージュラシックパークマルボロバドワイザーパウエルペラルタマーベルコミックアップルリキッドブルーliquidbluefashionvictim好きな方もいかがですか？No.2327-4