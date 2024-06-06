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正規品 supremeシュプリーム jetcap 黒 ジェット ブラック
商品番号 Y20290118583
商品名

正規品 supremeシュプリーム jetcap 黒 ジェット ブラック
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規　supremeシュプリームjetcapジェットキャップ【モデル名】hatbrimLOGOStripeCmCp【仕様】被り易いローキャップ【呼名】ジェットキャップ　キャンプ【字体】バイザーに定番ロゴ入　バックは刺繍【素材】コットン100【カラー】黒　ブラック【系統】大人気の定番LOGOがカッコイイ【サイズ】フリー　革バンド＋ロゴ入留金【状態】良好◎大きな傷みなし【生産国】madeinUSAアメリカ製一番人気説明*しっかり日差しを防ぎ、速乾性もあり*大人気シュプリーム春夏のキャップ*バイザーに1番人気LOGOをデザイン*どんなスタイルにも合わせやすい*キレイ目からストリートまで*嬉しい、ユニセックス男女兼用コンパクトサイズ革ベルトの調整あるため【フリーサイズ】ただ頭が大きい自覚ある方にはオススメしませんカラー···ブラック形···ベースボール　ジェット形素材···コットン100%希少　バイザーロゴ　バック刺繍supremeシュプリームjetcapジェットキャップSupremeシュプリーム正規品ペタンコ発送無料(=^x^=)
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