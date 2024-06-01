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ヴィヴィアンウエストウッド 伊製 タータンチェック柄 ネクタイ ブラック 極美品
商品番号 Y78087247277
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド 伊製 タータンチェック柄 ネクタイ ブラック 極美品
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドアクセサリー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▼VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドタータンチェック柄ネクタイブラック×グレーイタリア製極美品裏オーブリングP062VivienneWestwood（ヴィヴィアンウエストウッド）のタータンチェック柄ネクタイブラック×グレー。エレガントさとスタイルを兼ね備えた究極のアクセサリーです。ヴィヴィアンウエストウッドのデザインは、独自のクリエイティビティと洗練された品質を象徴しています。自信を持って、スタイリッシュな魅力を纏い、ヴィヴィアンウエストウッドの世界観を体現しましょう。◆Brand/ブランド◆VivienneWestwood/ヴィヴィアンウエストウッドイタリア製〈Size/サイズ〉全長：154cm大剣幅：9㎝小剣幅：4.5㎝〈Color/カラー〉ブラック×グレー/タータンチェック柄〈Condition/状態〉使用回数の少ない綺麗なお品です〈Deail/ディテール〉・ー〈Material/素材〉シルク100％【Luxe】「Luxe/リュクス」とは、値段が高いものだけが贅沢なのではなく、素材や仕上がりに納得し、自分が本当に気に入ったものを手にすることこそが真のぜいたくであるという概念のことです。リュクスの場合はラグジュアリーよりも本物志向という意味合いが強くなります。長く付き合える一生モノを探されている方、そろそろ本物と呼べる逸品を手に入れられてみるのはのはいかがでしょうか。#Luxeの商品一覧#Luxeネクタイ管理番号：P062柄・デザイン...チェックカラー...ブラック
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