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最終価格wildswans CASA コードバン　インテンスブルー×サドル
商品番号 V68802523060
商品名

最終価格wildswans CASA コードバン　インテンスブルー×サドル
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 15,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイルドスワンズ　カーサ　ホーウィンコードバンインテンスブルーコードバン×サドル購入後一カ月程度、大事に使用していましたが当方キャッシュレス進み、箱に入れ保管していました。革製品好きで、乾拭きはこまめにしていました。革の性質上細かいキズはあると思います。ご理解頂ける方のみ購入お願いします。
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