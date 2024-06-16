最終価格wildswans CASA コードバン　インテンスブルー×サドル

ワイルドスワンズ カーサ ホーウィンコードバンインテンスブルーコードバン×サドル購入後一カ月程度、大事に使用していましたが当方キャッシュレス進み、箱に入れ保管していました。革製品好きで、乾拭きはこまめにしていました。革の性質上細かいキズはあると思います。ご理解頂ける方のみ購入お願いします。



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