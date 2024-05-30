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【美品】ルイヴィトン　エピ　Wホック　三つ折り　ポルトモネビエ　カルトクレディ
商品番号 M95646234421
商品名

【美品】ルイヴィトン　エピ　Wホック　三つ折り　ポルトモネビエ　カルトクレディ
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ごらんいただきましてありがとうございます。「フォロー割引」「本物・返品保証」商品です。即購入大歓迎です。詳しくはプロフィールをごらんください。#ビビのブランドショップ愛知県公安委員会に古物商として認められています。（登録番号　541312307600)【商品説明】【美品！】ルイヴィトン　LOUISVUITTON　モノグラム　Wホック　三つ折り財布　ポルト　モネビエ　カルトクレディ　エピ　ブラック　コンパクトモデルで持ち運びしやすいモデルなので、ちょっとしたお出かけの際にも、セカンドウオレットとしても大活躍、コンパクトながら機能性抜群で大人気アイテムです！〇シリアルナンバー：MI1912〇製造国　maidinFrance〇程度：エピレザーの擦れなどもあり、ブラックにリカラーしています。ご了解の上ご購入をお願い申し上げます。〇仕様：カード入れ×4、お札入れ×1、小銭入れ（がま口）×1、ポケット×2〇素材：エピレザー〇サイズ：縦10㎝、横11㎝、マチ2㎝〇カラー：黒　ブラック〇付属品：なし※写真の箱は撮影用です。※新品ではありませんので、ご了解ください、神経質な方はお控えください。管理番号B161素材...エピレザー財布形...三つ折りカラー...ブラック
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