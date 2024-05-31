スマートウォッチ 1.83インチ大画面 通話機能 防水Gmail/line着信

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ご覧いただき、誠にありがとうございます♥️★在庫限り★新品未使用★送料無料！★匿名発送！★即購入OKです！他の商品もご用意しております。ぜひご覧ください。フォローを頂けましたら100円お値引きさせて頂きます。コメント欄よりお知らせください！♥️トップハイライトモデル名:DM60スタイル:スマートウォッチ色:ブラック画面サイズ:1.83インチ特徴:目覚まし時計,時間表示*【1.83インチHD大画面・DIY文字盤】SmartWatchは、1.83インチ大画面でより高い解像度の視覚体験とスムーズなタッチ触感を楽しめ、もっと便利に操作なさることがいただけます。画質がより鮮明で、通知や文字一目で見やすくなりました!*【大容量バッテリー＆便利な機能満載】長い持ちのバッテリー搭載され、一回フル充電、5~7日間の連続使用も問題なく、待機時間は約30日間です。頻繁に充電する手間が省けます。通知やBluebooth通話などの基本的なスマートウォッチ機能に加え、例えば、音声アシスタント、携帯検索、天気予報、電卓、ゲーム、目覚まし時計、SOSなど、日常生活をより快適にする機能が搭載されています。*【活動量計＆日常生活管理＆IP67級の防水】日常生活や様々なスポーツ、フィットネス活動において、スマートウォッチの革新モデルは歩数、距離など様々なスポーツデータを記録することができます。IP67の防水性を備えているので、日常生活の手洗いや洗顔の際はもちろん、夏に汗だくのトレーニングにも気にせずに使用OK。*【Bluetooth通話＆Lineメッセージ通知＆音楽再生】Wishoneyスマートウゥッチは内蔵スピーカーと高性能マイクを搭載、スマートフォンと接続すれば、スマートウォッチから直接電話をかけたり、応答したりできる、通話履歴の保存や連絡先を確認も可能です。*【日本語アプリ\u0026安心保証\u0026技適認証済み】日本語アプリは、GooglePlayStoreおよびAppleStoreからダウンロードできるほか、QRコードを読み取ってダウンロードすることも可能です。注：スマートウォッチはパソコンやタブレットに対応していません。スマートウォッチはTELEC認証済み、技適も認証されて、安全基準の検査に合格した製品で、ご安心ください。