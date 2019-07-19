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ホワイトハウスコックス WHC 財布 二つ折り財布(小銭入れ付)
商品番号 O78404439744
商品名

ホワイトハウスコックス WHC 財布 二つ折り財布(小銭入れ付)
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 8,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1ヶ月程度の使用です。【COINWALLET】シンプルな二つ折りレザー財布。素材のブライドルレザーは、はじめこそ硬さを感じますが、永く愛用するごとに艶が増し柔らかくなっていきます。デザインは非常にシンプルで、使い込んだ際に革の艶を楽しめるデザインにです。スタイル二つ折り財布（小銭入れ付）カラー外側：ハバナブラウン内側：ニュートン素材BRIDLELEATHER（ブライドルレザー）仕様札入れ×2小銭入れ（スナップ）×1ポケット×2カードケース×4サイズ（約）H10×W11×D2cm重量（約）70g付属品WHITEHOUSECOXオリジナルボックス製造国イギリス定価38,500円
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