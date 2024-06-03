90s 企業物 IBM ヴィンテージ

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商品詳細
創業100年を超える現役のコンピューターメーカーIBM。お馴染みIBMロゴはテクノロジーの歴史の象徴の様なアイコン、レトロフューチャー感感じるデザインは現代のストリートファッションにも容易に馴染みます。ツバはスウェード、ヌバック、アジャスターはレザー素材となっております。コレクターアイテムでもありますが、ストリートファッションのスパイスとしても是非。サイズはアジャスターで幅広く調節可能。MICROSOFTWINDOWSMAXELLSONYPLAYSTATIONAPPLEMACINTOSHHOOK-UPSPOWELLSANTACRUZオールドスケートコカコーラ、マクドナルド、アップル、バドワイザー、ディズニー、モトローラ、IBM等のアメリカ企業系のヴィンテージ品がお好きな方にお勧めです。発送は畳んで行います。
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