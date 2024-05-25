ルイ・ヴィトン　長財布　ヴァージル・アブロー M80019

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商品詳細
財布形...長財布LouisVuittonM80019新品未使用品。2020年12月六本木ヒルズの直営店にて購入。外箱にシミがあります。本体はきれいです。素人が普通の住環境で保存していたものです。タバコなし・犬なし。
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