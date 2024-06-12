BALENCIAGA バレンシアガ デストロイ ダメージ加工 Tシャツ

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商品詳細
BALENCIAGAバレンシアガデストロイダメージ加工TシャツSize(XS)Color(Baige)着丈(72cm)身幅(55cm)肩幅(54cm)付属品(タグ、保存袋、箱)こちらで並行輸入品を購入しましたが着る機会がないので出品します。質問などがありましたら気軽にご連絡ください。
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