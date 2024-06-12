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BALENCIAGA バレンシアガ デストロイ ダメージ加工 Tシャツ
商品番号 F88140286652
商品名

BALENCIAGA バレンシアガ デストロイ ダメージ加工 Tシャツ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALENCIAGAバレンシアガデストロイダメージ加工TシャツSize(XS)Color(Baige)着丈(72cm)身幅(55cm)肩幅(54cm)付属品(タグ、保存袋、箱)こちらで並行輸入品を購入しましたが着る機会がないので出品します。質問などがありましたら気軽にご連絡ください。
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