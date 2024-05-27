イヴ・サンローラン★ベルト、スクエアバックル、ブラック

○長さ(全て含む)約93㎝○最大穴約78㎝○最小穴約84㎝○太さ3㎝♡スクエアのバックルブラックにゴールドのロゴがとても素敵です。シンプルでありながらインパクトがありお洒落です★目立ったきずはなくキレイな状態だとおもいます。細やかな小キズは中古品でございますので多少ありますご理解ください。※新品同様のお品物をお求めの方や、細やかに気になさる方はこちらは中古品でございますのでご遠慮ください。※中古品でございますのでご理解いただける方どうぞ、よろしくお願いいたします。※返品、保証などはございません。○ご希望であれば箱のまま発送いたします。中古品ですので箱にはスレ、など多少ございます。ご了承いただけるかたよろしくお願いいたします。#イヴ・サンローラン#イヴサンローラン#イヴサンローランベルト#サンローランベルト



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