【新品、未使用】エルメネジルドゼニア マフラー メンズ 匿名配送

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☆財布・小物商品一覧☆#SelectshopGrand_財布・小物コメント無し即購入OKです！✨■商品名エルメネジルドゼニアErmenegildoZegnaマフラー■品番Z8L12■状態新品、未使用、タグ付き■カラーグレー■サイズ全長約192cm 幅約50cm※採寸につきましては、メルカリガイドに表記されている測り方で計測しています。多少のズレはご了承ください。■素材ウール72%シルク28%■発送らくらくメルカリ便、ご購入後24時間以内に発送致します。※注意点・こちらの商品は、海外からの輸入品です。検品はしておりますが、神経質な方はご購入をお控えください。・交渉中でも、購入者を優先させて頂きますので、ご了承ください。・こちらの商品はほかのフリマサイトなどでも出品しています。いきなり商品削除する可能性もありますので、ご了承ください。管理番号A18000他に出品している商品はこちら✨#SelectshopGrand