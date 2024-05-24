■メーカー：YAMAHA■カラー：シルバー■型番 ：YEP-321S■製造年 ：不明■メーカー保証：無し■付属品 ：ハードケース（汚れあり）■マウスピースの付属:無し細かいサビや、傷、汚れ等が若干見受けられます。 経年からすれば比較的良好な状態です。■ピストン動作：問題はございません。動作に問題ありません。汚れ有りますが、磨けばもっと綺麗になります。■備考※肉眼で注視すれば確認出来る程度の薄キズ・小さな凹み等は撮影が非常に困難なため画像では写しきれない場合がございます。その点予め、ご理解ご了承頂いた上でご入札頂けますようお願い申し上げます。★即購入OK、無理な値下げでなければ相談OK中古楽器ですので、神経質な方や画像などで判断できない方は、ご購入をお控えください以上、よろしくお願い致します。種類···ユーフォニアム



ヤマハ | YEP-321S - ユーフォニアム - 概要



ヤマハ ユーフォニアム YEP-321S



YAMAHA YEP-321S 銀メッキ仕上げ ユーフォニアムYEP321S ヤマハ ...



YAMAHA YEP-321S【新品】【ユーフォニアム】【スタンダードモデル ...



YAMAHA ( ヤマハ ) YEP-321S ユーフォニアム 4ピストン トップ ...



ヤマハ ユーフォニアム YEP-321S-バルドン・フィルステージ ウェブショップ



ヤマハユーフォニアム YEP-321S [新品 中古]管楽器・弦楽器の通信販売 ...



YEP-321S ユーフォニアム



ヤマハ YAMAHA ユーフォニアム YEP-321S



YAMAHA YEP-321S【安心！調整後発送】 <ヤマハ>｜平野楽器 ロッキン ...



YAMAHA / YEP-321S ヤマハ ユーフォニアム シルバーメッキ 《特典セット付》《出荷前調整》《5年保証》



ユーフォニアム ヤマハ YEP-321とYEP-321S - ♪music shop☆にしざわが ...



YEP-321S【s/n:10***】 | クロサワ楽器店 日本最大級の楽器通販サイト



⚠️本体のみ⚠️美品YAMAHA YEP-321S ユーフォニアム 生まれの ...



ヤマハ ユーフォニアム YEP-321S 【銀メッキ】 | ユーフォニウム ...