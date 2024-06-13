【未使用】エディフィス 417 EDIFICE ニットタイ（7364）

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エディフィスのニットタイ。未使用・タグ付きですが、一度は人の手に渡ったものです。ご理解ご了承頂ける方のみお買い求め下さいませ。417EDIFICEエディフィスネクタイニットタイボーダー柄大剣幅約5.5㎝シルク100%日本製MADEINJAPAN#なつのみかんのEDIFICEの出品一覧#なつのみかんのネクタイの出品一覧#なつのみかんのニットタイの出品一覧※値下げは複数購入時に限り検討可能です。（詳細はプロフをご参照くださいませ）