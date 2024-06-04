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商品詳細
アンダーカバーのスタッズベルトです。新品で購入し、値段も高かったのでしっかりとした作りです。素人採寸ですが、長さは約100cm、ベルト止めから1番近い穴から遠い穴が80cmから91cm、穴の間隔が2.5cmで5つあいています。写真で状態を確認頂き、ご納得頂ける方のみご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/reproduce435655.html
http://narcologia.ru/goods/approximate612020.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation474921.html
アンダーカバー UNDERCOVERISM スタッズベルト レア-
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