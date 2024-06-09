off-white Tシャツ

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数週間前に正規店で購入したオフホワイトのTシャツです。一度のみの着用で、シルエットが好みではなかったのでお出しします。状態は未使用品とほぼ変わらない状態です。宜しくお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）サイズ···Mカラー···ブラック品番···OMAA156S23JER001袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬