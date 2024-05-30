NIKE ビンテージキャップ　コーデュロイ

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商品詳細
目立つ傷や汚れなく綺麗です。コーデュロイ素材でカラーはグレーにブルーが少し入った感じです。詳しくは画像をよくご確認の上ご検討お願いします。神経質な方や新品同様をお求めの方はご遠慮ください。サイズは58cmの私でまったく問題ありません。後ろで調節可能です。
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