BOSS FV-500H

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商品詳細
FV-500HBOSS#BOSS#FV_500Hボリュームペダルほとんど未使用ですが箱無しです。あくまで中古品の為、神経質な方はご購入お控えください。(トラブル防止のため)値下げ対応無しでお願いします
http://narcologia.ru/goods/symmetric96045.html
http://narcologia.ru/goods/approximate506920.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement871399.html
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