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シンパシーオブソウル x annak コラボ　折り畳み革財布　レア物
商品番号 L30938120147
商品名

シンパシーオブソウル x annak コラボ　折り畳み革財布　レア物
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 6,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23年8月26日　値下げいたしましたannak×SympathyofSoulShortWallet定価：33,600円＋税シンパシーオブソウルとannakがコラボして作成されたメンズ向け折りたたみ財布です使ってすぐに手に馴染む抜群の触り心地でこだわりのハンドメイドウォレットシンパシーオブソウルの彫金技術を駆使し、シルバーに燻し加工を施したオリジナルのアンティークコンチョがスナップ留で、収納調整が出来る機能性にも優れています。手縫い・手染め・手磨きと、大量生産のプロダクトでは実現する事の出来ない一手間一手間の積み重ねと、革の素材感・存在感を大切にしたアイテム!日常から使用することで艶感や色、シワの表情など一人一人違う自分自身の味に変化します。創業70余年を誇る老舗HANDMADEブランド[annak]とのコラボレーション両ブランドの個性感が融合した至極のアイテムです雑誌掲載も数多く、LEON、JOKER、SENCE、safari等でも大々的に取り上げられ発売当時注目度が高かったアイテムです色は赤です光の具合でわかりづらいですが、鮮やかな赤というよりはくすんだ色合いです購入してから2〜3回使用した後は引き出しの奥にしまいこんでいましたこの度、断捨離中のため出品させていただきましたアクセサリーで有名なシンパシーオブソウルですが、財布はかなりレアものですカラー···レッド#Sympathyofsoul#ウォレット#メンズ#折りたたみ#革#皮
http://narcologia.ru/goods/pompous733423.html
http://narcologia.ru/goods/septet738919.html
http://narcologia.ru/goods/rouge871110.html
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