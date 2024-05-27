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お値引き エミリオ　グレコ　「水浴びする女」 ガラス鏡美術品　ニッポン放送記念
商品番号 L46530011117
商品名

お値引き エミリオ　グレコ　「水浴びする女」 ガラス鏡美術品　ニッポン放送記念
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家　エミリオグリコイタリアの現代具象彫刻家、画家　とても人気あります題名　「水浴びする女」これは箱根彫刻の森美術館監修による作品鏡　ガラスに美術品昭和55年４月　ニッポン放送開局25周年記念ラブリーパーモニュメント完成記念サイズ　63x47x4.5cm経年劣化による汚れ等ありますが貴重な作品です
http://narcologia.ru/goods/browse591991.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture974841.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual562046.html
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