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- お値引き エミリオ グレコ 「水浴びする女」 ガラス鏡美術品 ニッポン放送記念
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商品詳細
作家 エミリオグリコイタリアの現代具象彫刻家、画家 とても人気あります題名 「水浴びする女」これは箱根彫刻の森美術館監修による作品鏡 ガラスに美術品昭和55年４月 ニッポン放送開局25周年記念ラブリーパーモニュメント完成記念サイズ 63x47x4.5cm経年劣化による汚れ等ありますが貴重な作品です
http://narcologia.ru/goods/browse591991.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture974841.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual562046.html
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