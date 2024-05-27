新品 CORNILLON コルニヨン マフラー カーキ

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新品CORNILLONコルニヨンマフラーMADEINFRANCEフランス製フランス発ニットメーカー『CORNILLON』。『コルニヨン』の素材は主に乾式アクリル製が使用されており、日本の湿式アクリルとは違い、クオリティーで格段の差があります。フランスならではの乾式アクリルはカシミアタッチといわれ軽くて暖かくて肌触りがよく、発色がよく、色落ちが殆どないと言われる安定した繊維です。#じろうコルニヨン#じろう帽子靴アクセサリー小物類■素材■アクリル58%・ウール27%・ポリエステル6%・ナイロン6%・コットン3%■カラー■カーキ■参考サイズ■ONESIZE：約28cmx180cm※※注意※※★値下げ不可となります。値下げに関するコメントにはお返事いたしません。★こちらが見落とした小さな汚れ・傷・色褪せなどがある場合がございます。予めご了承ください。