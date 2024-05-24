サルヴァトーレ　ガンチーニ　フェラガモ メンズ　ブラック　ベルト

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サルヴァトーレ ガンチーニ フェラガモメンズ ブラック ベルト※赤丸部分ダメージあり、バックルくすみあり、箱色褪せあり。※中古品になりますので使用感、小傷等ございますので神経質な方の入札はお断りいたします。(写真で確認して頂ければよろしいかと思います。）\u2028※写真は光の加減やご利用のモニターにより、色味などが若干実物と異なる場合があります、ご了承下さい。※自宅保管の為箱にダメージあり。写真で確認、写真追加希望の場合コメント頂けると追加致します。※すり替え防止の為、購入後の返品はお受けできませんのであらかじめご了承ください。※写真のものがすべてになります。\u2028※土曜、日曜、祝祭日の発送は基本行っておりませんので予めご了承下さい。