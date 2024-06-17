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エクサルティファクト　シェルコードバン　長財布
商品番号 D78127490023
商品名

エクサルティファクト　シェルコードバン　長財布
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 14,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外側：ホーウィン社製シェルコードバン　ネイビー内側：クレイトン社製ブライドルレザー　ヘーゼルの財布です。新品ですと約７万します。使ってませんが、たまに手に取ることがありました。多少線傷が入ってます。持っていてももったいないので出品します。ldcoincompanyオールトコインカンパニーレイララウンドモデFLATHEADフラットヘッド　ビーズ屋公ちゃん　KC'sケーシーズFUNNYファニー　革蛸　PAILOTRIVERREDMOONレッドムーン　花山　天神ワークス　HERZヘルツ　黒羽　クロウ　KYENTAカヤンタワイルドスワンズwildswans
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