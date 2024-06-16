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茶道具 輪島塗蒔絵師 池端秀斎作 既中斎好写 金蒔絵『蜻蛉』誰ケ袖大棗 共箱美品
商品番号 R16702075533
商品名

茶道具 輪島塗蒔絵師 池端秀斎作 既中斎好写 金蒔絵『蜻蛉』誰ケ袖大棗 共箱美品
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 15,446 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具輪島塗蒔絵師池端秀斎作既中斎好写金蒔絵『蜻蛉』誰ケ袖大棗共箱美品★4D0512■サイズ(約):径8.5㎝、高5.7cm、重63ｇ
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