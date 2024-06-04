PaulStuart ポールスチュアート リネン インディゴ セットアップ

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【寸法】着丈:75cm肩幅:44cm身幅:54cm袖丈:58cm股上:33cm股下:73cmウエスト:42cmわたり:32cm裾幅:24cm【商品説明】ポールスチュアートのリネンインディゴのセットアップです。素晴らしい素材感でダブルの裾上げなのでとても上品に着ていただけるかと思います。古いスーツでこのスタイルのものはなかなかないかと思います。ヴィンテージ好きな方も結婚式などにいかがでしょうか。【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です【used品に関しまして】見落とし含め、わずかな汚れ・色あせ・毛羽立ち・キズ等ある場合がございますあくまでも使用品になりますので傷や汚れなど細かく気にされる方は購入前によくご検討下さい！BIGMACchampionCarharttオーバーオールカバーオール、大戦、ヴィンテージ、デニムヴィンテージパウエルオールドスクールエラサンタクルズスラッシャーvans霜降り染み込み501xxツートン後付けフルジップダブルフェイスドラポケセパポケパチポケ80s70s90s60s50s40s30susnusmausmcusafausafusarmyma1レーヨンオンブレプリントコーデュロイプリントコーズlevisleewranglerエアジョーダンエアマックスsbジャックパーセル古着格安激安鬼ヒゲヴィンテージジーンズ5575065077050551764651968m47m52モールスキンフレンチワークミリタリーインディゴリネンanatomicaauraleeunusedbarbourムービーTバンドTAKIRAneedlesadidasarc'teryxteatoraparabootj.m.westonpatagoniaL.L.Beanがお好きな方にオススメです。