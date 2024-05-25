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セリーヌのコインケース美品
商品番号 Q64163363369
商品名

セリーヌのコインケース美品
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックセリーヌミナミの大丸で６万くらいで買いました箱あります。本革なんで革のトリートメントも定期的にしてます。状態はAランクコインはよく入るし手前のポケットを札入れにもできる万能性男女兼用黒セリーヌフラグメントケースコインケース
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