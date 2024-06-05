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折財布
商品番号 P73197875711
商品名

折財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,146 円
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商品詳細

カラー···ブラック素材···ナイロン１～２程しか使用してません︎︎^_ー！バッグも出品してます。セット販売可能。金額要相談。値下げ希望金額によっては検討。
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