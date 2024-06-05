ポールスミスコレクション× E.THOMAS セットアップスーツ　黒　ストライプ

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ご覧いただきありがとうございます♪■メーカーPaulSmithCollectionポールスミス コレクションE.THOMASイートーマス イタリア産生地本切羽 セットアップスーツ ドレス ビジネスセレモニー 日本製 2Bクリーニング済み※ワイシャツ、ネクタイはつきません。全体的に白のステッチが施されていたり、ジャケット右ポケット（写真5枚目）、パンツ右ポケット（写真9枚目）にもうひとつポケットがあったりと細部まで拘りある細かい作りになってます。■カラー黒 ブラック ストライプ■サイズ表記 M○ジャケット 背抜き肩幅…約43.5㎝肩パッド身幅…約49㎝袖丈…約60㎝着丈…約74㎝○パンツ表記 M（ダブル）ウエスト…約77㎝股上…約26㎝股下…約73㎝裾幅…約20㎝わたり幅…約29.5㎝平置き素人採寸です。【状態】目立った汚れやダメージ等も見られませんので、まだまだ長い事ご愛用頂けるかと思います。【梱包、配送】折り畳んでの配送となりますので多少のたたみジワにはご了承下さい。あくまで素人検品なので見落としてがある場合があります。【購入先】大手リサイクルショップです。季節感···春、秋、冬カラー···ブラック