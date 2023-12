MBハイエンド ドライバーズニット サイズL

MBハイエンドドライバーズニットLサイズカラー···ブラック素材:綿91%ポリエステル7%ナイロン1%ポリウレタン1%Lサイズ身丈:70.5cm身幅:58.5cm肩幅:52cm袖丈:61cm【HPより抜粋】マルジェラのドライバーズニットが欲しいけど、その前にドライバーズニットを体験したい、でもチープなものは嫌だ」という人のために、高級感のある素材で使いやすさも兼ね備えたMBドライバーズニットを開発しました。MBドライバーズニットは手洗いでも大丈夫かつ、ぶっちゃけ洗濯機の手洗いモードでも問題ありません。基本的には大袈裟に言うべきなので手洗い推奨ですが、個人的には洗濯機の手洗モードで洗っています。ライトウェイトな素材を使用し、秋冬はインナーで春はアウターとしてロングシーズン使えるものにしました。少しサイズ感と生地の厚みを抑えています。そうした結果、ジャケットのインナーとして着用しても着膨れしないようになっています。とはいえシルエットはタイトフィットではなく、肩幅も広めで身幅もありますがバランス良く袖周りなどを細くすることでインナーでも着膨れしにくいサイズ感に仕上がっています。固くタフな生地なので自宅で洗濯可能な点が強みではありますが、今回それに加えてシルケット加工を施すことで毛羽を消して綺麗な光沢感を出しています。柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬MBMBアイテムMBハイエンドMBローラインMBスタンダードマルジェラ



