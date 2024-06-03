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エルメスシルバー✖️レザーブレスレット
商品番号 A89078635164
商品名

エルメスシルバー✖️レザーブレスレット
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランドHERMES/エルメス■素材、レザー　色ブラック✖️シルバー■付属品保管箱　ややダメージありの為おまけ程度に■購入元エルメスブティックにて購入し2回ほど使用し自宅保管しておりました。■サイズ幅　1.8cm内寸18cmほどあくまで自宅保管品ですので、神経質な方、ショップ同等希望の方はご遠慮ください。質問、購入前にプロフィール一読お願いします。デザイン的に男女兼用で素敵だと思います。値引き不可すり替え防止の為、返品返金不可です。ＮＣＮＬでの対応となりますのでご不明点は入札前にご連絡ください。カラー···ブラック
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