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ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA ジップアラウンドウォレット
商品番号 Y48214302810
商品名

ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA ジップアラウンドウォレット
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 19,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETAのコインケースです。プレゼントでいただきましたが、似たようなBOTTEGAコインケースを持っているので出品いたします。二子玉川高島屋S.C正規店で購入したとのことです。ネットで確認しましたが7~8万前後ではないでしょうか。袋も綺麗ですので大切な人へのプレゼントにいかがでしょう。#ボッテガヴェネタ#BOTTEGAVENETA#コインケース#小銭入れ#ジップアラウンドウォレット#財布#ウォレット
http://narcologia.ru/goods/preference29038.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral821632.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador198006.html
ジップアラウンドウォレット
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