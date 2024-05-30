ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA ジップアラウンドウォレット

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商品詳細
ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETAのコインケースです。プレゼントでいただきましたが、似たようなBOTTEGAコインケースを持っているので出品いたします。二子玉川高島屋S.C正規店で購入したとのことです。ネットで確認しましたが7~8万前後ではないでしょうか。袋も綺麗ですので大切な人へのプレゼントにいかがでしょう。#ボッテガヴェネタ#BOTTEGAVENETA#コインケース#小銭入れ#ジップアラウンドウォレット#財布#ウォレット
http://narcologia.ru/goods/preference29038.html
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