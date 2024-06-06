キセル シルバーリング silver925 指輪 新品 gbl013r

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商品詳細
キセルシルバーリングsilver925指輪新品gbl013r送料無料即購入OK匿名配送発送はネコポスメール便(ポスト投函送料無料)です300円(税込)の追加料金がかかりますが、宅急便コンパクトでの発送も可能です購入後の変更はできませんので購入前にお問い合わせください商品代金に300円(税込)を加算して宅急便コンパクトに変更しますフリーサイズ(15号)(16号)(17号)(18号)(19号)(20号)(21号)(22号)(23号)程度に対応しますキセルをモチーフとしたユニークなシルバーリング幅:13.7mm 厚み:5.2mm 重さ:11.3g フリーサイズ[シルバーアクセサリー/リング・指輪(素材：スターリングシルバー925)]orientalvibrations（オリエンタルバイブレーション）#グッドボックスが出品しているその他のシルバーリングを表示検索ワードシルバーリングシルバー925リングメンズリング男性用キセルパイプ和風和柄フリーサイズ大きいサイズ小さいサイズ
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