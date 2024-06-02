Uniform Experiment CORE JEWELS Necklace

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商品詳細
こちらの商品はuniformexperiment✖︎COREJEWELSNecklace/コアジュエルスネックレスの新品未使用の商品（箱有）となります。ブラック・スピネル入りなのは嬉しいポイントですよね。キラキラしてます。UE-89048BLACKFREEBLACKSPINEL購入はSOPH.直営店です。状態は一度も使用が無いため画像の通り文句の無い綺麗な個体となります。PersonalEffectsHiroshiFujiwara100アイテムにも選ばれたコアジュエルスの名作。ブラックダイヤモンドでゴールドではありませんがシルバーもまた良いのではないでしょうか。この状態では出品はレアではないでしょうか。探されてる方この機会に是非！商品気になる点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。材質···ブラック・スピネルカラー···ブラック#corejewels#uniformexperiment#soph#藤原ヒロシ#ユニフォームエクスペリメント#裏原
http://narcologia.ru/goods/Stanford254073.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless959859.html
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